Испанский защитник Серхио Рамос договорился о покупке «Севильи». Об этом сообщает радиостанция Cadena SER.

Серхио Рамос globallookpress.com

По информации источника, 39-летний футболист намерен приобрести клуб совместно с инвестиционным холдингом Five Eleven Capital. Общая сумма сделки оценивается в €450 млн. На данный момент Рамос и его партнёры проводят анализ финансовой документации «Севильи».

Отмечается, что действующие акционеры клуба уже дали согласие на предложенные условия.

Серхио Рамос является воспитанником академии «Севильи». В настоящее время он выступает за мексиканский клуб «Монтеррей».