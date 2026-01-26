Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, насколько комфортно ему сейчас работать в своем клубе.

«Мы очень рады, что мы двигаемся дальше в "Локомотиве", благодарны руководству клуба, высшему менеджменту за то доверие, которое "Локомотив" предоставляет. Нам очень нравится всё, что происходит в коллективе. Будем делать всё, чтобы это развитие продолжалось дальше. Тренер — это такая профессия, которая может всегда, в любой момент… Сегодня мы с вами говорим об удачном эпизоде. Это жизнь, это нормально. И никто не может дать какие-то прогнозы на дальнейшее.

Один мой хороший товарищ всегда, когда мы с ним здоровались, я говорю: "Как дела? " Он мне отвечает: "Пока работаем". Я говорю: "Как дела? " Он мне говорит: "Пока работаем". Я его на 10-й раз спрашиваю: "Почему пока работаем? " Он говорит: "25 лет на одном месте", — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале "Это футбол, брат! "

41-летний специалист возглавил железнодорожников в ноябре 2022 года и недавно подписал новый контракт с клубом. После первой части сезона "Локомотив" идет третьим с 37 очками.