«Зенит» и белградская «Црвена Звезда» находятся на финальной стадии переговоров по аренде защитника Страхини Эраковича с опцией выкупа. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, осведомлённый о ходе обсуждений. В настоящий момент клубы согласовывают заключительные детали сделки.

Страхиня Эракович globallookpress.com

Ранее в сербских СМИ сообщалось, что Эракович рассматривает возможность ухода из «Зенита» из-за недовольства объёмом игрового времени и выбором главного тренера Сергея Семака в пользу других исполнителей.

Футболист не возражает против перехода в «Црвену Звезду», где наставник команды Деян Станкович рассчитывает видеть его в роли одного из ключевых игроков.

В текущем сезоне защитник принял участие в 19 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями.