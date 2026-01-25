Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике не дал согласия на возможный переход 24-летнего полузащитника Ли Кан Ина в мадридский «Атлетико», который проявляет к нему интерес. Об этом информирует издание Marca.

Ли Кан Ин globallookpress.com

Испанский специалист считает южнокорейского игрока важным для своей команды, а Ли Кан Ин, в свою очередь, не против вернуться в Испанию. Однако зимой «Атлетико» не сможет оформить трансфер, но летом клуб планирует повторить попытку.

Ли Кан Ин перешёл в «ПСЖ» из «Мальорки» в 2023 году. В текущем сезоне он сыграл 21 матч во всех турнирах, забив два гола и отдав три результативные передачи. Его контракт с парижским клубом действует до лета 2028 года.