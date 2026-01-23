Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о критике в свой адрес со стороны Стивена Джеррарда.

Арне Слот globallookpress.com

«Стивен Джеррард всегда очень позитивно относился — и до сих пор относится — к "Ливерпулю". Он очень переживает за клуб.

Я могу только согласиться с ним по поводу, что я много говорю о низких блоках — потому что мы часто сталкиваемся с низкими блоками! И если меня спрашивают после игры о моем мнении, я должен что-то сказать.

Он также говорил, что сталкивался с низкими блоками, когда играл сам. Кроме того, он был одним из футболистов, способных взламывать низкий блок благодаря своему мастерству.

Возможно, мне стоит поискать другие слова или просто больше не говорить об этом», — цитирует Слота Sky Sports.

В настоящий момент «Ливерпуль» располагается на четвертой строчке в турнирной таблице АПЛ.