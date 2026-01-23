Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о ничьей в спарринге со сборной Китая (2:2).

Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо globallookpress.com

«Первая неделя получилась очень плодотворной.  Работа была насыщенная, проводили по две тренировки в день.  Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворён.  Ребята выполняли то, о чём мы говорили до игры.  Создали много шансов.  Не обошлось без ошибок, но процесс идёт, в следующих матчах мы точно будем лучше», — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.

Матч стал первым для нового главного тренера спартаковцев Хуана Карлоса Карседо.

Отметим, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.