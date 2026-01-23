Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о ничьей в спарринге со сборной Китая (2:2).
«Первая неделя получилась очень плодотворной. Работа была насыщенная, проводили по две тренировки в день. Сегодня нам не удалось добиться победы, но действиями команды я удовлетворён. Ребята выполняли то, о чём мы говорили до игры. Создали много шансов. Не обошлось без ошибок, но процесс идёт, в следующих матчах мы точно будем лучше», — приводит слова Карседо пресс-служба «Спартака» на официальном сайте.
Матч стал первым для нового главного тренера спартаковцев Хуана Карлоса Карседо.
Отметим, что «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.