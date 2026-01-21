Знаменитый опорник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал, что из всех тренеров армейцев на него самое большое влияние оказали Павел Садырин и Валерий Газзаев.

Элвер Рахимич globallookpress.com

«Меня позвал Павел Садырин, царствие ему небесное. Без его настойчивости и большой веры в меня футболист Рахимич не стал бы в ЦСКА тем, кем стал. Больше всех работал в Москве с настоящим мэтром Валерием Газзаевым. Именно с ним мы добились исторического успеха как для клуба, так и для всего российского футбола — взяли Кубок УЕФА. Разве такое забудешь? Разумеется, не могу не отметить Леонида Слуцкого: и играл под его руководством, и в штабе успел поработать, что было очень интересно», — сказал 49-летний босниец «СЭ».

В составе московского клуба Рахимич выступал с 2001 по 2014 год. Всего с командой пять раз становился чемпионом России (2003, 2005, 2006, 2012/2013, 2013/2014), 7 раз поднимал над головой Кубок России и 5 раз Суперкубок России, а также выиграл Кубок УЕФА.