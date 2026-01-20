Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ограничил тренировки футболиста Дро Фернандеса первой командой, сообщает The Touchline, ссылаясь на Sport.es. Теперь 18-летний полузащитник может тренироваться только индивидуально в тренировочном центре клуба.

Дро Фернандес globallookpress.com

По информации источника, капитаны «Барселоны» обсудили ситуацию с Фликом. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» заинтересован в трансфере Дро Фернандеса, и этим вопросом лично занимается главный тренер парижского клуба Луис Энрике.

По данным СМИ, «ПСЖ» планирует подписать Фернандеса в ближайшее время, активировав опцию выкупа за 6 миллионов евро.