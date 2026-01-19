Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе высказался о том, какие у него были взаимоотношения с экс-наставником мадридцев Хаби Алонсо.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«У нас не было никаких проблем с Хаби Алонсо. У меня с ним были отличные отношения. Неправильно говорить, что Хаби не был успешен. Он ушел до того, как были завоеваны титулы. Мы с ним только проиграли Суперкубок. Хаби, на мой взгляд, будет фантастическим тренером.

Винисиуса освистали свои же фанаты? Это не его вина. Он фантастический игрок. Он невероятный парень, мне повезло знать его. Мы в команде должны лучше его защищать, чтобы он не был один против всех. Он не один в Реале», — приводит слова Мбаппе журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Алонсо на посту наставника «Реала» сменил Альваро Арбелоа. Мадридцы сейчас занимают второе место в турнирной таблице Примеры, имея на одно очко меньше, чем у «Барселоны».