Немецкий специалист Дино Топпмеллер покинул пост главного тренера «Айнтрахта».

Дино Топпмеллер globallookpress.com

Решение было принято после тщательного анализа событий последних нескольких недель.  Клуб выразил благодарность Топпмеллеру за его преданность и пожелал ему успехов в будущих проектах.

Топпмеллер работал с командой с 2023 года.  На текущий момент «Айнтрахт» занимает седьмое место в Бундеслиге, имея в активе 27 очков.  В последних четырех матчах команда не одержала ни одной победы, сыграв три ничьи и потерпев одно поражение.