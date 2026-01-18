Немецкий специалист Дино Топпмеллер покинул пост главного тренера «Айнтрахта».

Дино Топпмеллер globallookpress.com

Решение было принято после тщательного анализа событий последних нескольких недель. Клуб выразил благодарность Топпмеллеру за его преданность и пожелал ему успехов в будущих проектах.

Топпмеллер работал с командой с 2023 года. На текущий момент «Айнтрахт» занимает седьмое место в Бундеслиге, имея в активе 27 очков. В последних четырех матчах команда не одержала ни одной победы, сыграв три ничьи и потерпев одно поражение.