Центральный защитник «Барселоны» Андрес Куэнка в ближайшее время станет футболистом итальянского «Комо».

Андрес Куэнка globallookpress.com

По данным авторитетного журналиста Николо Скира, сейчас согласовываются последние детали трансфера 18-летнего испанца.

Куэнка сыграл один матч за взрослую команду «Барселоны», в октябре 2024 года он вышел на замену в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Янг Бойз» (5:0). Сейчас он выступает за вторую команду каталонцев.

Защитник сыграл 9 матчей и забил один гол. Сейчас Куэнка оценивается на Transfermarkt в 500 тысяч евро. «Комо» тренирует экс-футболист «Барселоны» Сеск Фабрегас.