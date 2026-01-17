17 января в 18:00 мск в Лондоне состоится дерби 22-го тура АПЛ, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Только «Тоттенхэм» начал набирать очки, как проиграл «Борнмуту». В итоге команда прервала свою 3-матчевую беспроигрышную серию. Сейчас у «шпор» 27 очков и они потенциально достают до 10-й строчки.

«Вест Хэм» без побед уже долгое время. У команды два поражения подряд, которые сделали невозможным выход из зоны вылета в ближайшие туры. Отрыв от 17-й строчки составляет 7 пунктов. Последним результатом гостей являются 1:2 против «Ноттингем Форест», что стало четвертым фиаско в пяти турах АПЛ.

