17 января в 18:00 мск в Лондоне состоится дерби 22-го тура АПЛ, в котором сыграют «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».
Только «Тоттенхэм» начал набирать очки, как проиграл «Борнмуту». В итоге команда прервала свою 3-матчевую беспроигрышную серию. Сейчас у «шпор» 27 очков и они потенциально достают до 10-й строчки.
«Вест Хэм» без побед уже долгое время. У команды два поражения подряд, которые сделали невозможным выход из зоны вылета в ближайшие туры. Отрыв от 17-й строчки составляет 7 пунктов. Последним результатом гостей являются 1:2 против «Ноттингем Форест», что стало четвертым фиаско в пяти турах АПЛ.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.20.
- Коэффициенты букмекеров: 1.82 на победу «Тоттенхэма», 3.85 на ничью, 4.10 на победу «Вест Хэма».
- Искусственный интеллект предсказал победу «Вест Хэма» со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Вест Хэм» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.