Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан самым высокооплачиваемым спортсменом среди мужчин 2025 года по данным Sportico.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Португалец в возрасте 40 лет возглавил рейтинг с общим доходом в 260 миллионов долларов. Второе место занял мексиканский боксер Сауль Альварес, чей доход составил 137 миллионов евро.

Бронзу получил нападающий «Интер Майами» Лионель Месси с доходом в 130 миллионов долларов. На четвертом месте расположился бейсболист «Метс» Хуан Сото (129,2 миллиона), пятое место у форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс (128,7 миллиона).