Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал вероятный трансфер защитника команды Марка Гехи.

Марк Гехи globallookpress.com

«Моя последняя информация заключается в том, что сделка с Марком находится на завершающей стадии. Я не могу подтвердить информацию о клубе, потому что она еще не завершена, но все находится на заключительной стадии, поэтому Марк завтра не сыграет за нас.

Потеря капитана посреди сезона? Я упоминал об этом несколько недель назад, когда было довольно ясно, что это произойдёт. У каждого игрока, в зависимости от ситуации с его контрактом, есть определенный шанс, когда игрок заявляет "Я хочу уйти" и клуб согласен это сделать, то сделка состоится. И похоже, что это произошло сейчас. И поэтому, конечно, в спорте никто в команде не скажет вам ничего другого. Разница в том, что все хотели, чтобы Марк остался навсегда в "Кристал Пэлас", был капитаном и играет здесь, но да, реальность другая.

Разговаривали с Марком? Да, я с ним поговорил, и, конечно, это останется между нами, но я думаю, что Марк показал во время летнего трансферного окна, показал это на протяжении всего осеннего отрезка, что он на 100% предан команде. И я желаю ему всего наилучшего до конца его карьеры. Я думаю, у него будет отличная карьера. Он ещё в начале своего великого пути, и у него будет прекрасное будущее, потому что он прекрасный игрок и фантастический парень», — цитирует Гласнера Sky Sports.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами.