«Кьево», выступающий в итальянской Серии D, рассматривает вариант с подписанием вингера Дугласа Косты, сообщил на своем сайте журналист Джанлука Ди Марцио.

Дуглас Коста globallookpress.com

По данным источника, владелец итальянского клуба Пьетро Латерца рассматривает идею подписания 34-летнего бразильца на полгода, а затем он планирует, что игрок перейдет в дубайский «Аль-Иттифак», которым так же владеет Латерца.

На данный момент у клуба из Дубая нет слота для игрока, не являющегося гражданином ЕС.

Коста в настоящее время является свободным агентом после ухода из «Сиднея». Ранее он играл в Италии за «Ювентус» с 2017 по 2020 год, а также выступал за «Баварию», «Гремио», «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Флуминенсе».