15 января на «Джузеппе Синигалья» состоится матч 16-го тура Серии А, в котором «Комо» будет принимать «Милан». Старт встречи в 22:45 мск.
«Комо» в прошлом туре сыграл вничью 1:1 с «Болоньей» и продолжил свою беспроигрышную серию в турнире, которая длится уже 4 матча. Под руководством Фабрегаса «Комо» превратил домашнее поле в крепость. В нынешнем сезоне клуб не знает домашних поражений.
Учитывая, что «Милан» столкнулся с трудностями в поединке против «Дженоа» и «Фиорентины», сегодня «россонери» однозначно столкнется с сильным сопротивлением. Тем не менее гости также идут на беспроигрышной серии, поэтому нас ждет упорная борьба за 3 очка.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Букмекеры считают фаворитом «Милан» за 2.44, на победу «Комо» они предлагают 3.15, на ничью можно поставить за 3.30.
- Искусственный интеллект предсказал нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Комо» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.