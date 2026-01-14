14 января в Рабате состоится второй полуфинальный матч Кубка африканских наций, в котором силами будут меряться сборные Нигерии и Марокко. Старт поединка в 23:00 мск.
Нигерия выиграла все 5 прошедших матчей на КАН. В групповой стадии она обезвредила Тунис, Танзанию и Уганду, а на стадии плей-офф разгромила Мозамбик и всухую переиграла Алжир.
Марокко выиграл 4 из 5 поединков. В активе хозяев турнира победы над Коморами, Замбией, Танзанией и Камеруном. Одна ничья была в поединке с Мали. Марокканцы наверняка хотят показать лучший результат на домашнем турнире, но для этого сегодня им придется обыграть одну из лучших команд розыгрыша.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.05.
- Букмекеры дают 3.95 и 2.25 на победу команд в матче, на проход в финал котировки составляют 2.40 и 1.57.
- Искусственный интеллект сделал ставку на нулевую ничью.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Нигерия — Марокко смотрите на LiveCup.Run.
