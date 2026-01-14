14 января в Рабате состоится второй полуфинальный матч Кубка африканских наций, в котором силами будут меряться сборные Нигерии и Марокко. Старт поединка в 23:00 мск.

Нигерия выиграла все 5 прошедших матчей на КАН. В групповой стадии она обезвредила Тунис, Танзанию и Уганду, а на стадии плей-офф разгромила Мозамбик и всухую переиграла Алжир.

Марокко выиграл 4 из 5 поединков. В активе хозяев турнира победы над Коморами, Замбией, Танзанией и Камеруном. Одна ничья была в поединке с Мали. Марокканцы наверняка хотят показать лучший результат на домашнем турнире, но для этого сегодня им придется обыграть одну из лучших команд розыгрыша.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.05.

Букмекеры дают 3.95 и 2.25 на победу команд в матче, на проход в финал котировки составляют 2.40 и 1.57.

Искусственный интеллект сделал ставку на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Нигерия — Марокко смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.