«Майнц» одержал победу над «Хайденхаймом» (2:1) в матче 17-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе хозяев голы записали на свой счет Сильван Видмер на 30-й минуте и Надим Амири на 49-й минуте.
Единственный гол у «Хайденхайма» забил Штефан Шиммер на 60-й минуте.
Результат матча
МайнцМайнц2:1ХайденхаймХайденхайм-на-Бренце
1:0 Сильван Видмер 30' 2:0 Надим Амири 49' 2:1 Штефан Шиммер 60'
Майнц: Даниэль Батц, Данни да Коста, Штефан Белл, Сильван Видмер, Доминик Кор, Надим Амири (Леннард Малоуни 90'), Кайсю Сано, Ли Джэ Сон, Николас Ферачниг (Kacper Potulski 34'), Арминдо Зиб (Пауль Небель 59'), Филлип Тиц (Арно Норден 90')
Хайденхайм: Диант Рамай, Йонас Фёренбах (Янник Вагнер 81'), Патрик Майнка, Омар Траоре, Арийон Ибрахимович, Никлас Дорш, Юлиан Нийус (Матиас Хонсак 75'), Ян Шёппнер (Сэрлорд Конте 46'), Бенедикт Гимбер, Миккель Кауфманн (Штефан Шиммер 58'), Марвин Пирингер (Адриан Бек 59')
Жёлтые карточки: Доминик Кор 45', Сильван Видмер 90+5' — Марвин Пирингер 54', Бенедикт Гимбер 77'
После этого матча «Майнц» занимает 16-е место в таблице Бундеслиги с 12-ю очками в активе. «Хайденхайм» — на последней 18-й позиции с тем же количеством баллов.