Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Для футбола и для всех это хорошая история. Клуб не стал мешать Баринову, как в случае с Круговым, которого перевели в дубль и не отпустили в ЦСКА зимой. Вышла хорошая и красивая футбольная история. Каждый болельщик будет по-своему решать, кем остался Дмитрий для "Локомотива": я считаю, что он очень много дал клубу, бился как боец в каждой игре и не за что его упрекать. Как он ушёл — это уже второй вопрос: здесь есть вина как руководства "железнодорожников", которые дотянули до этого момента, так и другие причины, которые не позволили ему подписать новый контракт.

Не исключаю, что в будущем Баринов может стать новым капитаном ЦСКА: он один из лидеров как на футбольном поле, так и в раздевалке. Он может стать лидером армейской команды и получить капитанскую повязку. Посмотрим, как всё будет», — цитирует Булыкина «Советский спорт».

Баринов перешел в ЦСКА 13 января и подписал контракт с «красно-синими» до конца сезона-2028/2029.