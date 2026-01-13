Заслуженный тренер России и бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев прокомментировал переход Дмитрия Баринова, который стал пока главным трансфером этого сезона.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«ЦСКА сделал очень хорошее приобретение. А "Локомотив" потерял лидера команды. Мне кажется, что ЦСКА приобрел очень качественного футболиста», — сказал Газзаев «СЭ».

29-летний Баринов, который был капитаном «Локомотива» и всю карьеру провел в этом клубе, подписал контракт с ЦСКА до лета 2029 года. В новом клубе он будет выступать под шестым номером.

Баринов трижды выигрывал Кубок России (2016/17, 2018/19, 2020/21) и один раз побеждал в Суперкубке страны (2019) в составе железнодорожников.