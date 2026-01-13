Главным тренером «Манчестер Юнайтед» до конца текущего сезона будет Майкл Каррик, сообщает авторитетное издание The Athletic.

Майкл Каррик globallookpress.com

По данным источника, «МЮ» согласовал условия контракт с 44-летним специалистом и скоро будет объявлено о его назначении.

Ранее в СМИ была информация, что «Манчестер Юнайтед» будет руководить еще один бывший игрок и тренер команды Уле-Гуннар Сульшер.

В качестве футболиста Каррик выступал за «МЮ» с 2006 по 2018 год, а затем работал в тренерском штабе клуба (2018-2021). С ноября по декабрь 2021-го он уже исполнял обязанности главного тренера. Также он руководил «Мидлсбро» (2022-2025).

Сейчас манкунианцы идут шестыми в таблице Премьер-лиги с 32 очками. 5 января стало известно об уходе из клуба главного тренера Рубена Аморима. В игре с «Бернли» (2:2) командой руководил Даррен Флетчер.