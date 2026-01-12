Экс-защитник сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал обмен футболистами между «Зенитом» и ЦСКА.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«От обмена, мне кажется, выиграл "Зенит", им нужен был защитник с российским паспортом в обойму. ЦСКА за эти полгода потерял и Рошу, и Дивеева. Есть Лукин, Виктор, Мойзес, но всё равно обойма достаточно короткая. Теряют топовых защитников — в этом плане будет тяжело, если никого не возьмут. Центрального форварда ЦСКА не хватало однозначно. Но вопрос в том, как Гонду заиграет в команде. Пример Кругового показывает, что такие переходы могут пойти футболисту на пользу, будем смотреть», — цитирует Сенникова «Советский спорт».

Вчера, 11 января, стало известно о трансфере 26-летнего Дивеева из ЦСКА в «Зенит». В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.