Мадридский «Реал» находится на грани заключения нового контракта с авиакомпанией «Эмирейтс», который может стоить более 100 миллионов в год за размещение логотипа на футболках команды.

Футбольный клуб «Реал» Мадрид globallookpress.com

Текущее соглашение оценивается в 70–80 миллионов за сезон, а переговоры о продлении контракта, срок которого истекает 30 июня, продолжаются. Об этом сообщает спортивное издание AS.

Кроме того, «Реал» ведет переговоры о продлении и изменении условий спонсорского контракта с компанией Аdidas, который действует до 2029 года. По слухам, текущий контракт приносит клубу около 120 миллионов в год, и стороны обсуждают увеличение этой суммы, а также продление срока его действия.

«Реал» стремится увеличить доходы от спонсорских соглашений до 300 миллионов. На данный момент клуб лидирует в Европе по доходам от рекламы на футболках, зарабатывая около 260 миллионов в год благодаря сотрудничеству с различными поставщиками и рекламным партнерам.