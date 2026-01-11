«Лидс» в гостях смог обыграть «Дерби Каунти» в матче 3-го раунда Кубка Англии со счетом 3:1.

Ао Танака globallookpress.com

На 11-й минуте нападающий «Лидса» Жоэль Пироэ не реализовал пенальти. Форвард «Дерби Каунти» Бен Бреретон открыл счет в матче на 36-й минуте. Во втором тайме гости смогли переломить ход встречи. Сначала Вилли Ньонто поразил ворота хозяев на 55-й, после Ао Танака укрепил преимущество, а Джеймс Джастин закрепил успех.

Как итог, «Лидс» прошел в 1/16 финала Кубка Англии, а «Дерби Каунти» завершил свой путь в турнире.