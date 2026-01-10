Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч в ближайшее время станет футболистом аргентинского «Эстудиантеса».

Адольфо Гайч globallookpress.com

По данным журналиста Герман Гарсия Грова, сейчас 26-летний игрок заканчивает расторжение контракта с армейцами и в ближайшее время станет свободным агентом.

В ЦСКА Гайч перешел летом 2020 года из «Сан-Лоренсо», но почти время отдавался все эти годы в аренду. Так, он играл в «Беневенто», «Уэске», «Вероне», «Ризеспоре», «Антальяспоре», а с августа 2025 года в «Крыльях Советов».

Всего за ЦСКА Гайч сыграл 39 матчей, забил 3 мяча и сделал 4 ассиста. Сейчас его оценивают в € 800 тыс.