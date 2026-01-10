Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от работы в клубе.

Вадим Евсеев
Вадим Евсеев globallookpress.com

« Сорок лет назад я был в динамовской школе и до сих пор помню девиз: "Сила — в движении".

Спасибо, что пригласили меня в клуб.  Поступило предложение — и я долго не раздумывал.  Премьер‑лига есть Премьер‑лига.  Вы в ней играете — и играете достойно.  Наша задача — помочь друг другу и сделать команду еще сильнее.

Изменения в ходе сборов обязательно будут.  Нам важно понять, насколько мы соответствуем требованиям как команда — требованиям тренерского штаба и руководства клуба.  И многое будет зависеть от вас, от футболистов.  Все хорошее, что у команды уже есть, мы обязательно сохраним.  Параллельно будем работать над тактикой, уточнять требования и добавлять новые детали.  Кардинально ломать ничего не планируем — будем двигаться последовательно.

За результат отвечаю я, главный тренер.  И все футбольные решения — на поле и в команде — будут приниматься мной и тренерским штабом.  Будут и требования, и дисциплина, и конкуренция.  У всех одинаковые шансы.  Новый тренер, новое видение.  Будем смотреть и работать», — приводит слова Евсеева пресс‑служба махачкалинского клуба.

49-летний специалист был назначен 29 декабря.  Он заменил на посту главного тренера Хасанби Биджиева.  Вторая часть сезона РПЛ возобновится в конце февраля.