Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от работы в клубе.

Вадим Евсеев globallookpress.com

« Сорок лет назад я был в динамовской школе и до сих пор помню девиз: "Сила — в движении".

Спасибо, что пригласили меня в клуб. Поступило предложение — и я долго не раздумывал. Премьер‑лига есть Премьер‑лига. Вы в ней играете — и играете достойно. Наша задача — помочь друг другу и сделать команду еще сильнее.

Изменения в ходе сборов обязательно будут. Нам важно понять, насколько мы соответствуем требованиям как команда — требованиям тренерского штаба и руководства клуба. И многое будет зависеть от вас, от футболистов. Все хорошее, что у команды уже есть, мы обязательно сохраним. Параллельно будем работать над тактикой, уточнять требования и добавлять новые детали. Кардинально ломать ничего не планируем — будем двигаться последовательно.

За результат отвечаю я, главный тренер. И все футбольные решения — на поле и в команде — будут приниматься мной и тренерским штабом. Будут и требования, и дисциплина, и конкуренция. У всех одинаковые шансы. Новый тренер, новое видение. Будем смотреть и работать», — приводит слова Евсеева пресс‑служба махачкалинского клуба.

49-летний специалист был назначен 29 декабря. Он заменил на посту главного тренера Хасанби Биджиева. Вторая часть сезона РПЛ возобновится в конце февраля.