Сборные Египта и Кот-д'Ивуара сойдутся в поединке 1/4 финала Кубка африканских наций. Он состоится 10 января в 22:00 мск.

Египтяне в прошлом раунде плей-офф прошли сборную Бенина. Для этого им понадобилось продолжительное время. По итогу встреча завершилась со счетом 3:1 в их пользу. На турнире команда одержала 3 победы в 4 матчах, в одном случае была ничья.

Кот-д'Ивуар в 1/8 финала уверенно победил Буркина-Фасо со счетом 3:0. Ранее команда победила Габон и Мозамбик. Также была ничья с Камеруном. Сборная Кот-д'Ивуара является действующим победителем Кубка африканских наций.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.74.

Котировки букмекеров: 3.90 и 2.27 на победу команд в основное время, 2.20 и 1.65 — на проход в полуфинал.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Египет — Кот-д'Ивуар смотрите на LiveCup.Run.

