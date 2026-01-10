10 января в Лондоне на стадионе «Вэлли» состоится поединок первого раунда Кубка Англии, в котором «Чарльтон» примет «Челси». Старт встречи в 23:00 мск.

«Чарльтон» перед этим матчем имеет 4 поединка без побед. Клуб расписал ничьи с «Ковентри» и «Блэкберном», а также уступил «Портсмуту» и «Норвичу».

«Челси» накануне проиграл «Фулхэму» в АПЛ, чем продлил свою безвыигрышную серию до пяти поединков. Сегодня «аристократам» очень нужна победа, чтобы положить конец полосе неудач.

Сегодня для обеих команд это будет историческое дерби. Последний раз «Чарльтон» и «Челси» встречались в далеком 2007 году в рамках АПЛ.

