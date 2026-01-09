В четвертьфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала взяла верх над командой Мали со счетом 1:0.

Победу сенегальцам принес точный удар 25-летнего нападающего «Эвертона» Илимана Ндиайе на 27-й минуте.

На 45+3-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Мали Ив Буссима за повторное предупреждение.

Результат матча

Мали Бамако 0:1 Сенегал Дакар

0:1 Илиман Ндиайе 27'

Мали: Джиги Диарра, Амари Траоре, Абдулайе Диаби, Ив Биссума, Алиу Дьенг ( Gaoussou Diakite 69' ), Лассана Кулибали, Мамаду Сангаре, Амаду Айдара ( Нене Доргелес 55' ), Усман Камара, Лассин Синайоко, Nathan Gassama

Сенегал: Эдуард Менди, Мусса Ньякат, Калиду Кулибали, Пап Гуй ( Пате Сисс 62' ), Идрисса Гана Гейе, Абиб Диарра ( Ламин Камара 62' ), Садио Мане, Хабиб Диалло ( Шериф Ндиайе 75' ), Илиман Ндиайе ( Ибраим Мбайе 75' ), Крепин Дьятта, Malick Diouf

Жёлтые карточки: Ив Биссума 23' — Пап Гуй 29', Абиб Диарра 56', Хабиб Диалло 61'

Красная карточка: Ив Биссума 45+3' (Мали)