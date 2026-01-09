В четвертьфинальном матче Кубка африканских наций сборная Сенегала взяла верх над командой Мали со счетом 1:0.
Победу сенегальцам принес точный удар 25-летнего нападающего «Эвертона» Илимана Ндиайе на 27-й минуте.
На 45+3-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Мали Ив Буссима за повторное предупреждение.
Результат матча
МалиБамако0:1СенегалДакар
0:1 Илиман Ндиайе 27'
Мали: Джиги Диарра, Амари Траоре, Абдулайе Диаби, Ив Биссума, Алиу Дьенг (Gaoussou Diakite 69'), Лассана Кулибали, Мамаду Сангаре, Амаду Айдара (Нене Доргелес 55'), Усман Камара, Лассин Синайоко, Nathan Gassama
Сенегал: Эдуард Менди, Мусса Ньякат, Калиду Кулибали, Пап Гуй (Пате Сисс 62'), Идрисса Гана Гейе, Абиб Диарра (Ламин Камара 62'), Садио Мане, Хабиб Диалло (Шериф Ндиайе 75'), Илиман Ндиайе (Ибраим Мбайе 75'), Крепин Дьятта, Malick Diouf
Жёлтые карточки: Ив Биссума 23' — Пап Гуй 29', Абиб Диарра 56', Хабиб Диалло 61'
Красная карточка: Ив Биссума 45+3' (Мали)
Сборная Сенегала стала первым полуфиналистом Кубка Африки и за выход в финал сыграет с победителем пары Египет — Кот-д'Ивуар.