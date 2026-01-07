Нападающий ЦСКА Адольфо Гайич может вернуться в Аргентину, как сообщает журналист Давид Скавуззо со ссылкой на местные СМИ.

Адольфо Гайич globallookpress.com

Несколько аргентинских клубов, включая «Тальерес» и «Сан-Лоренцо», где Гайич начинал свою карьеру, проявляют интерес к 26-летнему футболисту. По данным источника, трансфер может состояться уже зимой, так как ЦСКА хочет избавиться от дорогостоящего игрока, чей контракт истекает через полгода.

Гайич присоединился к ЦСКА в 2020 году и провел за команду 39 матчей во всех турнирах, забив 3 гола и отдав 4 результативные передачи. Он также выступал на правах аренды в нескольких зарубежных клубах, а сейчас находится в аренде в «Крыльях Советов» до конца сезона.