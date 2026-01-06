Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на новость об обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

Юрий Семин globallookpress.com

«Эта сделка, на мой взгляд, в интересах двух команд. Другое дело — были ли интересы у игроков? Этого мы не знаем. Наверное, они тоже с удовольствием восприняли это решение. У ЦСКА не хватает нападающего, а у "Зенита" — защитника.

Хорошего игрока из обороны поменяли на хорошего игрока из атаки. Вот и всё. По-профессиональному то, что сделали два клуба — это правильно. И, на мой взгляд, это укрепит и один клуб, и второй», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Ранее была информация, что стороны сейчас ведут переговоры об обмене, а Дивеев уже успел пройти медосмотр перед переходом в «Зенит». О трансфере может быть объявлено в ближайшее время.