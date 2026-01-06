Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался недоволен игрой Винисиуса Жуниора в матче против «Бетиса» в 18-м туре Ла Лиги (5:1).  За 10 минут до замены бразильский вингер допустил ошибку, которую зафиксировала камера DAZN.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Эй, черт возьми, Вини!  Давай, парень, давай!  Черт возьми, прессингуй!  Вон там, прессингуй!  Не останавливайся и продолжай прессинговать!  Давай, еще, вперед!  », — кричал испанский специалист бразильцу.

По итогам 19 туров испанской Примеры мадридский «Реал» занимает вторую строчку с 45 очками.  Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре балла.  Ближайший матч команда проведет в Суперкубке Испании против «Атлетико».