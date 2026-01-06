Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо остался недоволен игрой Винисиуса Жуниора в матче против «Бетиса» в 18-м туре Ла Лиги (5:1). За 10 минут до замены бразильский вингер допустил ошибку, которую зафиксировала камера DAZN.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Эй, черт возьми, Вини! Давай, парень, давай! Черт возьми, прессингуй! Вон там, прессингуй! Не останавливайся и продолжай прессинговать! Давай, еще, вперед! », — кричал испанский специалист бразильцу.

По итогам 19 туров испанской Примеры мадридский «Реал» занимает вторую строчку с 45 очками. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре балла. Ближайший матч команда проведет в Суперкубке Испании против «Атлетико».