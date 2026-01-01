Английский «Саутгемптон» арендует израильского вратаря Даниэля Переца с правом возможного выкупа.

Даниэль Перец globallookpress.com

25-летний голкипер принадлежит мюнхенской «Баварии», но выступает на правах аренды за «Гамбург», проведя всего два матча в нынешнем сезоне в Кубке Германии.

В итоге, было принято решение прервать аренду и отправить Переца за игровой практикой в «Саутгемптон».

«Бавария» приобрела голкипера летом 2023 года за 5 млн евро у «Маккаби» Тель-Авив. Сейчас он оценивается в 2 млн евро, а его контракт истекает летом 2026-го.