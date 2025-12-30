Завершились две встречи 3-го тура группы D Кубка африканских наций-2025.

Сборная Сенегала одержала победу над командой Бенина — 3:0.

У победителей отличились Абдулайе Сек (38'), Хабиб Диалло (62') и Шериф Ндиайе (90+7').

Сенегал в меньшинстве остался на 71-й минуте после удаления Калиду Кулибали.

Результат матча

Бенин Порто-Ново 0:2 Сенегал Дакар

0:1 Абдулайе Сек 38' 0:2 Хабиб Диалло 62'

Бенин: Оливье Вердон, Мохамед Тижани, Тосин Айегун, Стив Мунье, Marcel Souke Dandjinou, Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Hassane Imourane, Attidjikou Samadou, Dokou Dodo ( Rodolfo Aloko 46' ), Junior Olaitan

Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Абдулайе Сек, Идрисса Гана Гейе, Папе Сарр ( Пате Сисс 81' ), Садио Мане, Хабиб Диалло ( Мамаду Сарр 76' ), Илиман Ндиайе ( Абиб Диарра 46' ), Ламин Камара ( Ибраим Мбайе 46' ), Крепин Дьятта, Malick Diouf

Жёлтые карточки: Dokou Dodo 20', Тосин Айегун 24' — Ламин Камара 32'

Красная карточка: Калиду Кулибали 71' (Сенегал)