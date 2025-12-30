Завершились две встречи 3-го тура группы D Кубка африканских наций-2025.
Сборная Сенегала одержала победу над командой Бенина — 3:0.
У победителей отличились Абдулайе Сек (38'), Хабиб Диалло (62') и Шериф Ндиайе (90+7').
Сенегал в меньшинстве остался на 71-й минуте после удаления Калиду Кулибали.
Результат матча
БенинПорто-Ново0:2СенегалДакар
0:1 Абдулайе Сек 38' 0:2 Хабиб Диалло 62'
Бенин: Оливье Вердон, Мохамед Тижани, Тосин Айегун, Стив Мунье, Marcel Souke Dandjinou, Tamimou Ouorou, Yohan Roche, Hassane Imourane, Attidjikou Samadou, Dokou Dodo (Rodolfo Aloko 46'), Junior Olaitan
Сенегал: Эдуард Менди, Калиду Кулибали, Абдулайе Сек, Идрисса Гана Гейе, Папе Сарр (Пате Сисс 81'), Садио Мане, Хабиб Диалло (Мамаду Сарр 76'), Илиман Ндиайе (Абиб Диарра 46'), Ламин Камара (Ибраим Мбайе 46'), Крепин Дьятта, Malick Diouf
Жёлтые карточки: Dokou Dodo 20', Тосин Айегун 24' — Ламин Камара 32'
Красная карточка: Калиду Кулибали 71' (Сенегал)
В параллельной встрече сборная ДР Конго разгромила команду Ботсваны — 3:0.
Счет в матче открыл Натанаэль Мбюкю. Дублем в составе победителей отметился Гаэль Какута (41', 60').
Сенегал и ДР Конго набрали по 7 баллов, но сенегальцы заняли первое место в квартете по дополнительным показателям. Бенин с 3 очками занял третье место и также попал в плей-офф Кубка африканских наций. Ботсвана не смогла набрать ни одного очка и покинула турнир.