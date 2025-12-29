Российский футбольный союз (РФС) рассматривает снова масштабные преобразования в Кубке России, информирует издание Sport Baza.

Эмблема Кубка России globallookpress.com

По данным источника, новый формат с групповым этапом и путем РПЛ планируется полностью убрать и снова играть, как и раньше с матчами на выбывание.

Планируется, что на первом этапе стартуют Третьей лиги, Второй лиги Б и Медиалиги, которые будут выступать в Кубке регионов, а победители этого турнира выйдут на клубы из Второй лиги А.

Только после этого борьбу начнут команды Первой лиги и Премьер-лиги. Также рассматривается вопрос по включению в Кубок России клубов из Крыма и присоединенных регионов.

Новый формат вступит в силу после того, как российские клубы будут допущены до участия в еврокубках. На недавнем заседании исполкома РФС президент организации Александр Дюков сообщил, что ожидает возвращение российских команд на международную арену в 2026 году.