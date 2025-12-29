В группе В Кубка африканских наций сборные Анголы и Египта проведут очную встречу. Она состоится 29 декабря в Агадире. Старт в 19:00 мск.

Египтяне уже обеспечили себе место в плей-офф. Команда набрала 6 очков, победив ЮАР и Зимбабве. Таким образом, «фараоны» уже одной ногой в финальной части турнира. Более того, у них решен вопрос первого места, так как при равенстве очков верховенство определяется путем оценки результатов очных встреч.

Ангола попытается навязать Египту борьбу, так как все еще имеет шансы на успех. Команда всего в двух очках от 2-й строчки, поэтому есть возможность побороться за прямой выход в плей-офф. Если египтяне проведут ротацию, то шансы Анголы станут значительно выше.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.05.

Букмекеры дают 2.87 и 2.73 на победу команд в матче, за 2.81 можно поставить на ничью.

ИИ поставил на победу Египта со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Ангола — Египет смотрите на LiveCup.Run.

