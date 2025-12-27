По информации Cadena Ser, если «Реал» продаст крайнего нападающего Винисиуса Жуниора следующим летом, клуб может рассмотреть возможность приобретения полузащитника «ПСЖ» Витинью.

Сообщается, что Винисиус может не продлить контракт с «Реалом», который истекает летом 2027 года, что может подтолкнуть клуб к продаже вингера летом 2026 года. При этом «Реал» не согласится на сумму меньше €100 млн. Эти средства могут быть использованы для покупки Витиньи.

Контракт португальского полузащитника включает пункт об отступных в размере 100 миллионов евро, и «Реал» сможет активировать его, если Витинья выразит желание перейти в клуб.

В текущем сезоне Витинья сыграл в 23 матчах во всех турнирах, забив пять голов и отдав восемь результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» действует до лета 2029 года.