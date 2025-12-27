Бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев ответил на вопрос о худшем защитнике чемпионата России.

Хуан Касерес в сборной Парагвая globallookpress.com

«Худший защитник года — Касерес. Он меня абсолютно разочаровал. Он не должен играть в футбол. Раньше для меня таким был Бабич из "Спартака", он просто неграмотный. Они оба играют с колоссальными ошибками и нарушениями. Вот из-за этих ребятишек их команды и находятся внизу, потому что обороны нет», — цитирует Пономарева «Советский спорт».

В текущем сезоне 25-летний Касерес провел в составе «Динамо» 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал три голевые передачи.