«Парма» на своем поле одержала победу над «Фиорентиной» в рамках 17-го тура Серии А — 1:0.
Единственный гол на счету Оливера Серенсена на 48-й минуте встречи.
Результат матча
ПармаПарма1:0ФиорентинаФлоренция
1:0 Оливер Сёренсен 49'
Парма: Эдоардо Корви, Алессандро Чиркати, Лаутаро Валенти, Эмануэле Валери, Адриан Бернабе, Мандела Кейта, Оливер Сёренсен, Якоб Ондрейка (Науэль Эстевес 68'), Адриан Бенедычак (Гаэтано Ористанио 67'), Матео Пельегрино, Sascha Britschgi
Фиорентина: Давид де Хеа, Фабьяно Паризи (Робин Гозенс 77'), Маттиа Вити (Никколо Фортини 46'), Марин Понграчич, Пьетро Комуццо, Шер Ндур (Симон Зом 77'), Николо Фаджоли, Роландо Мандрагора (Роберто Пикколи 63'), Альберт Гудмундссон, Мойзе Кин, Dodo
Жёлтые карточки: Алессандро Чиркати 20' — Роландо Мандрагора 22'
«Парма» с 17 очками поднялась на 14-е место в Серии А, «Фиорентина» с 9 баллами замыкает турнирную таблицу на 20-й строчке.