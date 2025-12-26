Бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо раздумывает над завершением футбольной карьеры.

Фелипе Кайседо
Фелипе Кайседо globallookpress.com

Причиной такого шага стала гибель его друга Марио Пинейды по эквадорской «Барселоне», где сейчас играет нападающий в результате вооруженного нападения.

«Я, скорее всего, завершу карьеру.  Я не намерен продолжать.  Смерть Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу иметь ничего общего с футболом.  Не останусь в "Барселоне".  Я человек, который живет настоящим моментом, и когда я решил приехать сюда, я сделал это скорее сердцем, чем разумом», — приводит слова Кайседо Sport Mediaset.

37-летний Кайседо выступал в составе «Локомотива» с 2011 по 2014 год.  Также он известен по игре за «Ман Сити», «Эспаньол», «Малагу», «Интер» и другие клубы.