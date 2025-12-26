Бывший нападающий московского «Локомотива» Фелипе Кайседо раздумывает над завершением футбольной карьеры.

Фелипе Кайседо globallookpress.com

Причиной такого шага стала гибель его друга Марио Пинейды по эквадорской «Барселоне», где сейчас играет нападающий в результате вооруженного нападения.

«Я, скорее всего, завершу карьеру. Я не намерен продолжать. Смерть Пинейды глубоко потрясла меня, и я больше ничего не хочу иметь ничего общего с футболом. Не останусь в "Барселоне". Я человек, который живет настоящим моментом, и когда я решил приехать сюда, я сделал это скорее сердцем, чем разумом», — приводит слова Кайседо Sport Mediaset.

37-летний Кайседо выступал в составе «Локомотива» с 2011 по 2014 год. Также он известен по игре за «Ман Сити», «Эспаньол», «Малагу», «Интер» и другие клубы.