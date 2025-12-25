Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о планах клуба на следующий год.

Ханс-Дитер Флик — главный тренер «Барселоны» globallookpress.com

«Это был впечатляющий и успешный год для меня, моего персонала, клуба и болельщиков. Невероятно то, что я переживаю здесь, в Барселоне. Я очень счастлив, но это в прошлом, и мы должны продолжать работать, чтобы повторить успех в конце этого сезона.

У нас большие цели на следующий год, прошлогодние титулы замечательны, однако мы должны двигаться вперёд, и именно это мы хотим делать», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Напомним, что немецкий специалист возглавил «Барселону» летом 2024-го года. В нынешнем сезоне «сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице Примеры с 46-ю очками в активе после 18-и туров.