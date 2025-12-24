Спортивный директор клуба «Пафос» Кристиан Джаретта прокомментировал слухи о возможном назначении тренера Хуана Карседо в московский «Спартак».

Хуан Карседо globallookpress.com

«Возможное назначение Карседо в "Спартак"? Мне ничего неизвестно об этом. Как бы то ни было, но со мной никто не связывался», — сказал Джаретта «СЭ».

Карседо ранее уже работал в «Спартаке», будучи частью тренерского штаба Унаи Эмери в 2012 году. Он также сотрудничал с Эмери в таких клубах, как «Альмерия», «Валенсия», «Севилья», «ПСЖ» и «Арсенал».

В 2020 году Карседо начал свою самостоятельную тренерскую карьеру, возглавив клуб «Ибица». Однако он покинул этот пост в декабре 2021 года. С мая по декабрь 2022 года испанец тренировал «Сарагосу».

С лета 2023 года Карседо руководит «Пафосом». Под его руководством команда стала чемпионом Кипра в сезоне 2024/25 и выиграла Кубок страны в 2024 году.