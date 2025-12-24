Защитник «Зенита» Ваня Дркушич, выступающий в «Црвене Звезде» на правах аренды, высказался об игре Дугласа Сантоса.

Дуглас Сантос globallookpress.com

«Один из лучших — 100%. У нас в "Зените" очень много хороших защитников: Нино, Эракович. И в других командах есть хорошие защитники. Поэтому тяжело назвать его самым сильным, но один из самых сильных — точно», — цитирует Дркушича «Советский спорт».

Дуглас Сантос является игроком «сине-бело-голубых» с 2019 года. Он сыграл 220 матчей, забил 7 голов и сделал 33 результативные передачи. Его контракт продлится до конца июня 2027 года.