Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России Игорь Шалимов считает, что красно-былые должны создать крепкий тренерский штаб из бывших игроков клуба во главе с Вадимом Романовым и он готов к нему присоединиться.

Вадим Романов
Вадим Романов globallookpress.com

«Вокруг Романова нужно создать серьезную команду, включая Андрея Тихонова.  Нужно создать спартаковскую ауру.  Может быть, тогда пойдет дело.  Сейчас "Спартак" в тупике, поэтому нужны свои.  Про них мы уже говорим лет 20, а они все иностранцы‑иностранцы — они приезжают и уезжают.  Нужны те, кто прошел школу "Спартака".

Романова нужно усилить, чтобы у него за спиной были не молодые ребята, а посерьезнее.  Но при этом без претензий стать главным тренером, подсидеть.  Я сказал, что могу помочь Романову, но это только из‑за "Спартака".  К другому тренеру помощником не пойду, а вот "Спартаку" я готов помочь.  Нужно создать коллектив из спартаковцев: Тихонов, Эдуард Мор.  А Франсис Кахигао смотрит иностранцев», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

После увольнения Деяна Станковича командой пока временно руководит Вадим Романов.