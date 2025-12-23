Футбольный клуб «Монако» решил не продлевать аренду испанского нападающего Ансу Фати. Вероятно, молодой вингер вернется в «Барселону» по завершении срока аренды.
Основной причиной отказа от услуг игрока стали его частые травмы, что стало решающим фактором для «Монако». Об этом сообщает Dailysports, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, который сотрудничает с BBC и The New York Times.
Согласно источнику, будущее Фати в «Монако» практически решено. Клуб принял решение не оставлять 23-летнего футболиста, учитывая его склонность к травмам и высокие требования по контракту. Эти факторы привели к тому, что перспективы постоянного перехода из «Барселоны» в «Монако» стали призрачными.
Ансу Фати был арендован «Монако» на один год прошлым летом. За это время он сыграл 14 матчей и забил шесть голов. Однако в декабре спортсмен получил травму подколенного сухожилия и до сих пор восстанавливается. Сроки его возвращения на поле остаются неизвестными.