Футбольный клуб «Монако» решил не продлевать аренду испанского нападающего Ансу Фати. Вероятно, молодой вингер вернется в «Барселону» по завершении срока аренды.

Ансу Фати globallookpress.com

Основной причиной отказа от услуг игрока стали его частые травмы, что стало решающим фактором для «Монако». Об этом сообщает Dailysports, ссылаясь на журналиста Ромена Молину, который сотрудничает с BBC и The New York Times.

Согласно источнику, будущее Фати в «Монако» практически решено. Клуб принял решение не оставлять 23-летнего футболиста, учитывая его склонность к травмам и высокие требования по контракту. Эти факторы привели к тому, что перспективы постоянного перехода из «Барселоны» в «Монако» стали призрачными.

Ансу Фати был арендован «Монако» на один год прошлым летом. За это время он сыграл 14 матчей и забил шесть голов. Однако в декабре спортсмен получил травму подколенного сухожилия и до сих пор восстанавливается. Сроки его возвращения на поле остаются неизвестными.