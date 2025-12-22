Новый главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович высказался о возможном подписании защитника «Спартака» Маркиньоса.

«Что касается Маркиньоса, то он пришёл в "Спартак" на роль "десятки". Нам удалось сделать из него игрока, который обеспечил для команды феноменальный баланс. Вряд ли он перейдёт в "Црвену Звезду". Думаю, он вывел свою карьеру на новый уровень как в финансовом плане, так и во всём остальном. Нужно быть реалистами», — приводит слова Станковича Sportinjo.

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 по ноябрь 2025 года.

Сербский тренер уже возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год.