Голкипер сборной Франции Люка Шевалье стремится доказать, что достоин быть основным вратарем «ПСЖ».
После травмы, полученной французским голкипером, россиянин Матвей Сафонов провел четыре матча подряд, защищая ворота парижан. В финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» он отразил четыре пенальти, обеспечив победу в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:1).
По информации от L’Équipe, клуб отмечал, что Шевалье провел всего две тренировки без явных признаков дискомфорта в ногах, и, учитывая успешное выступление Сафонова, не было необходимости торопить его возвращение на поле.
Однако, как утверждают близкие Шевалье, боль в голеностопе еще не полностью прошла, хотя это не стало препятствием для его участия в матче против «Фламенго».