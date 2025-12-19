Голкипер сборной Франции Люка Шевалье стремится доказать, что достоин быть основным вратарем «ПСЖ».

Люка Шевалье globallookpress.com

После травмы, полученной французским голкипером, россиянин Матвей Сафонов провел четыре матча подряд, защищая ворота парижан. В финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» он отразил четыре пенальти, обеспечив победу в серии послематчевых пенальти (1:1, 2:1).

По информации от L’Équipe, клуб отмечал, что Шевалье провел всего две тренировки без явных признаков дискомфорта в ногах, и, учитывая успешное выступление Сафонова, не было необходимости торопить его возвращение на поле.

Однако, как утверждают близкие Шевалье, боль в голеностопе еще не полностью прошла, хотя это не стало препятствием для его участия в матче против «Фламенго».