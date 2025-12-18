Появился шорт‑лист номинантов на премию Globe Soccer Awards в номинации «лучший футболист года».

Там присутствуют пять фамилий: Усман Дембеле и Витинья (оба — «ПСЖ»), Килиан Мбаппе («Реал»), Рафинья и Ламин Ямаль (оба — «Барселона»).

Отдельно также есть номинация лучшему футболисту 2025 года на Ближнем Востоке вошли: Криштиану Роналду («Аль‑Наср»), Карим Бензема («Аль‑Иттихад»), Рияд Марез («Аль‑Ахли») и Салем Аль‑Давсари («Аль‑Хиляль»).

За звание лучшего тренера будут бороться Хаби Алонсо(«Реал»), Микель Артета («Арсенал»), Луис Энрике («ПСЖ»), Ханс‑Дитер Флик («Барселона») и Энцо Мареска («Челси»).

Вручение наград состоится 28 декабря в Дубае. Премия учреждена в 2009 году Европейской ассоциацией клубов и Европейской ассоциацией футбольных агентов.