Ханс-Дитер Флик, главный тренер «Барселоны», прокомментировал победу над «Гвадалахарой» (2:0) в 1/16 финала Кубка Испании, особо отметив дебют в этом сезоне вратаря Марка-Андре тер Штегена.

Марк Андре Тер Штеген globallookpress.com

«Он капитан и очень важен для команды. Сегодня у него появилась возможность сыграть, и я дал ему ее в таком соревновании как Кубок. Я уважаю его. Такие матчи никогда не бывают легкими; ваш настрой на поле — ключ к победе. Обе команды его показали, и победа досталась нам», — приводит слова Флика AS.

Тер Штеген пропустил начало сезона, восстанавливаясь от травмы спины. Ранее испански СМИ писали о возможной аренде голкипера из «Барселоны».