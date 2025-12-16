16 декабря в Хихоне на «Эль-Молинон» состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Спортинг» примет «Валенсию». Поединок стартует в 23:00 мск.
«Спортинг» на своем пути к этому раунду прошел «Саудаль Депортиво» и «Мирандес». К этому матчу команда подошла с серией из трех побед. Дома хихонцы не проигрывают 6 матчей подряд — 3 победы и 3 ничьи.
«Валенсия» разгромила клуб «Маракена» и не без труда прошла «Картахену» в прошлом раунде. На выходных «бэтмены» проиграли «Атлетико» в матче Примеры. Они явно хотят реабилитироваться и начать беспроигрышную серию. Кому удастся добиться своей цели?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.
- Букмекеры дают такие котировки: 3.55 и 2.16 на победу команд в основное время,2.30 и 1.60 — коэффициенты на проход в следующий раунд.
- Прогноз ИИ — победа «Спортинга» со счетом 2:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.