16 декабря в Хихоне на «Эль-Молинон» состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором «Спортинг» примет «Валенсию». Поединок стартует в 23:00 мск.

«Спортинг» на своем пути к этому раунду прошел «Саудаль Депортиво» и «Мирандес». К этому матчу команда подошла с серией из трех побед. Дома хихонцы не проигрывают 6 матчей подряд — 3 победы и 3 ничьи.

«Валенсия» разгромила клуб «Маракена» и не без труда прошла «Картахену» в прошлом раунде. На выходных «бэтмены» проиграли «Атлетико» в матче Примеры. Они явно хотят реабилитироваться и начать беспроигрышную серию. Кому удастся добиться своей цели?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.85.

Букмекеры дают такие котировки: 3.55 и 2.16 на победу команд в основное время,2.30 и 1.60 — коэффициенты на проход в следующий раунд.

Прогноз ИИ — победа «Спортинга» со счетом 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Валенсия» смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.